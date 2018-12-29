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В афганской провинции Фарьяб отбито нападение талибов*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Атака боевиков была отбита Национальными силами безопасности и обороны Афганистана

Меймене, Афганистан, 29 декабря 2018, 10:24 — REGNUM  Официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что скоординированное нападение боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на уезд Алмар провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) было отбито Национальными силами безопасности и обороны.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали нападение на уезд Алмар в шесть часов вечера по местному времени, но столкнулись с ожесточенным сопротивлением сил безопасности. Бой между правительственными силами и группировкой продолжался в течение шести часов, после чего боевики были вынуждены отступить.

В ходе столкновения было ликвидировано по меньшей мере восемь боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.

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Зарубежная хроника
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