Бывшие лидеры талибов* призвали к прямым переговорам с правительством

Кабул, , 12:36 — REGNUM 27 декабря бывшие лидеры движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвали к проведению прямых мирных переговоров между группировкой и правительством с целью установления мира в стране.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное заявление было сделано бывшими лидерами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе специально организованной пресс-конференции.

Одни из бывших командующих группировкой Сайед Акбар Ага выразил мнение, что достижение консенсуса по вопросу вывода американских войск необходимо для проведения успешных переговоров о мире.

Бывшие лидеры движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также сказали, что если представители группировки и дальше будут отклонять предложения о встрече с правительственной делегацией, то предстоящие переговоры в Джедде не принесут никакого результата.

Ранее в ходе переговоров в Абу-Даби представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказались от встречи с делегацией афганского правительства. Тем не менее, 25 декабря официальные представители руководства страны заявили, что Кабул все еще намерен направить делегацию на четвертый раунд переговоров в Джедде.