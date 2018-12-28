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Бывшие лидеры талибов* призвали к прямым переговорам с правительством

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Один из них также сказал, что достижение консенсуса по вопросу вывода американских войск необходимо для проведения успешных переговоров о мире

Кабул, 28 декабря 2018, 12:36 — REGNUM  27 декабря бывшие лидеры движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвали к проведению прямых мирных переговоров между группировкой и правительством с целью установления мира в стране.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное заявление было сделано бывшими лидерами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе специально организованной пресс-конференции.

Одни из бывших командующих группировкой Сайед Акбар Ага выразил мнение, что достижение консенсуса по вопросу вывода американских войск необходимо для проведения успешных переговоров о мире.

Бывшие лидеры движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также сказали, что если представители группировки и дальше будут отклонять предложения о встрече с правительственной делегацией, то предстоящие переговоры в Джедде не принесут никакого результата.

Ранее в ходе переговоров в Абу-Даби представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказались от встречи с делегацией афганского правительства. Тем не менее, 25 декабря официальные представители руководства страны заявили, что Кабул все еще намерен направить делегацию на четвертый раунд переговоров в Джедде.

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Зарубежная хроника
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