Командующий НАТО в Афганистане: ни одна из сторон не может победить в войне

Кабул, , 11:54 — REGNUM Командующий силами НАТО и США в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер заявил, что сейчас в стране есть две стороны в конфликте, каждая из которых готова бороться до самого конца, однако на этом этапе ни одна из них не может одержать победу в войне.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное заявление было сделано генералом в ходе интервью одному из телеканалов.

Остин Скотт Миллер подчеркнул, что силы международной коалиции намерены вести боевые действия в Афганистане до тех пор, пока не будет достигнуто политическое урегулирование конфликта в стране.

В ходе этого интервью посол США в Афганистане Джон Басс согласился с оценкой ситуации, данной генералом Миллером.

Дипломат отметил, что сейчас существует реальная возможность установить мир в Афганистане. Он добавил, что на данный момент нельзя сказать, насколько успешными будут усилия на этом направлении, так как необходимо увидеть, действительно ли движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заинтересовано в осуществлении мечты всего афганского народа о мире.