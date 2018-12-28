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В афганской провинции Кандагар погиб лидер сепаратистов Белуджистана

Политика

В результате террористической атаки погиб лидер белуджских сепаратистов

Кабул, 28 декабря 2018, 12:56 — REGNUM  Официальные представители Министерства внутренних дел Афганистана заявили, что в результате теракта в городе Кандагар погибло по меньшей мере шесть человек, еще двое получили ранения.

Террорист-смертник атаковал транспортное средство, приведя в действие самодельное взрывное устройство.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в результате террористической атаки был убит лидер «Армии освобождения Белуджистана» Аслам Балоч.

Согласно данным ряда пакистанских средств массовой информации, Аслам Балоч, проживавший на территории Кандагара с 2005 года, был организатором террористической атаки на посольство Китая в городе Карачи.

Ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не взяла на себя ответственность за организацию теракта в Кандагаре.

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Зарубежная хроника
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