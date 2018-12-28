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Глава Афганистана призвал проявить твёрдость при ведении боевых действий

Политика

Президент Гани также сказал, что для ведения более эффективной войны необходимо лучше планировать проведение операций и подходить с предельной серьезностью к их реализации

Кабул, 28 декабря 2018, 13:32 — REGNUM  Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани заявил, что сейчас необходимо проявить твердость при ведении боевых действий против движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, это заявление было сделано в ходе официальной церемонии вступления Ассадуллы Халида и Амруллы Салеха в должности исполняющего обязанности министра обороны Афганистана и исполняющего обязанности министра внутренних дел Афганистана соответственно. Новые главы министерств являются главными критиками политики Пакистана в отношении Афганистана.

Глава государства также сказал, что сейчас для Афганистана наступил решающий момент в войне, и настало время Национальным силам безопасности и обороны показать свою силу и проявить больше решимости на полях сражений.

Президент Гани добавил, что для ведения более эффективной войны необходимо лучше планировать проведение операций и подходить с предельной серьезностью к их реализации.

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Зарубежная хроника
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