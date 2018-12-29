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В афганской провинции Газни ликвидировано 15 боевиков

Политика

Операции по уничтожению боевиков были проведены Национальными силами безопасности и обороны Афганистана и контингентом сил США в Афганистане

Газни, Афганистан, 29 декабря 2018, 08:57 — REGNUM  Официальные представители 203 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Газни (столица провинции — г. Газни) в результате операций, проведенных Национальными силами безопасности и обороны Афганистана и контингентом сил Соединенных Штатов Америки в Афганистане, было ликвидировано по меньшей мере 15 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», на территории уезда Карабаг провинции Газни в результате столкновения между правительственными силами и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было убито одиннадцать боевиков. В ходе операции также было захвачено несколько единиц оружия.

Контингент Вооруженных сил США нанес авиационный удар по позициям группировки в уезде Аб-Банд. В результате удара было ликвидировано четыре талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.

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Зарубежная хроника
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