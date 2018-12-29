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В афганской провинции Логар убито восемь боевиков

Политика

Операция по уничтожению боевиков была проведена контингентом сил международной коалиции в Афганистане

Кабул, 29 декабря 2018, 12:10 — REGNUM  Официальные представители 203 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Логар (столица провинции — г. Пули-Алам) в результате операции, проведённой контингентом сил международной коалиции в Афганистане, было ликвидировано по меньшей мере восемь боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», при помощи беспилотного летательного аппарата неизвестной модели силы международной коалиции нанесли авиационный удар по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Мухаммад Адха провинции Логар.

По словам официальных представителей 203 корпуса Национальной армии Афганистана, в результате операции сил международной коалиции также был уничтожен один мотоцикл, принадлежавший талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.

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Зарубежная хроника
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