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Главы Киргизии и Казахстана поздравили друг друга с Новым годом

Политика

Разговор состоялся по инициативе Бишкека

Астана, 28 декабря 2018, 11:51 — REGNUM  Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом, сообщили 28 декабря в пресс-службе президента Казахстана.

В ходе телефонного разговора главы двух государств обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений. Разговор состоялся по инициативе Бишкека.

28 декабря по инициативе Душанбе также состоялся телефонный разговор между президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и Нурсултаном Назарбаевым.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря президента Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёева и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы Узбекистана и Казахстана обменялись поздравлениями с Новым годом

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