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В афганской провинции Герат убито два командира талибов*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Операция по уничтожению командиров боевиков была проведена контингентом сил США в Афганистане

Фарах, Афганистан, 28 декабря 2018, 22:08 — REGNUM  27 декабря официальные представители 207 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах) в результате операции, проведенной контингентом сил Соединённых Штатов Америки в Афганистане, было ликвидировано два высокопоставленных командира движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, при помощи беспилотного летательного аппарата силами США в Афганистане был нанесён авиационный удар по укрытию командиров.

Убитые командиры движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отвечали за организацию операций и ведение боевых действий в провинции Фарах. Они также несут ответственность за организацию нескольких террористических атак на территории этого региона.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.

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Зарубежная хроника
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