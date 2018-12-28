Минобороны КНР отчиталось о международных операциях военных моряков

Пекин, , 11:42 — REGNUM Официальный представитель Министерства национальной обороны КНР У Цянь провел ведомственную пресс-конференцию, ответив на ряд вопросов, посвященных совместным учениям, 7-м Всемирным армейским играм, а также 10-й годовщине участия ВМС НОАК в боевом патрулировании и конвоировании в Аденском заливе, сообщает 27 декабря Синьхуа.

Отметив, что за прошедшее десятилетие 31 корабельная группа из КНР в составе более 26 тыс. военных моряков провели в опасных с точки зрения пиратства международных водах свыше 6,6 тыс. судов и спасли от бандитов экипажи 70 кораблей, У Цянь напомнил, что первая миссия ВМС НОАК была направлена к берегам Сомали в декабре 2008 года.

За прошедшее время китайские военные моряки участвовали в целом ряде резонансных операций, в том числе поисках пропавшего авиалайнера Malaysia Airlines, экстренная доставка питьевой воды на Мальдивы, сопровождение сирийского химического оружия, эвакуация соотечественников из Йемена. Многие операции по борьбе с пиратством проходили во взаимодействии с ВМС других стран, прежде всего России.