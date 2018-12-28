Эфиопия перекрыла границу с Эритреей без объяснения причин

Аддис-Абеба, , 12:47 — REGNUM Трансграничные переходы между Эфиопией и Эритреей был закрыты правительством Эфиопии без объяснения причин. Очевидцы сообщают, что главная дорога между эфиопским городом Заламбесса и эритрейским Серха больше не доступна для проезда с утра 27 декабря после того, как в приграничном районе были развернуты эритрейские солдаты. Об этом сообщило 27 декабря эфиопское информационное агентство The Ethiopia Observer.

По сообщениям федеральной полиции, после открытия границы 10 сентября 2018 года люди из обеих стран пересекали границу без требования официального разрешения. Но с утра 27 декабря эфиопские граждане, направляющиеся в сторону Эритреи, начали получать специальные запросы от федерального правительства с требованием подробного описания цели своих поездок. Транспортные средства, некоторые из которых перевозили скоропортящиеся продукты, фрукты и овощи, были задержаны на границе. По словам местных чиновников, бизнесмены в этом районе уже обеспокоены возможными экономическими потерями и социальными нарушениями из-за закрытия трансграничных коридоров.

Согласно некоторым сообщениям, в Эритрее были усилены меры безопасности после покушения на жизнь генерала Себхата Эфрема, бывшего министра обороны и нынешнего главы горнодобывающей промышленности. Пока не ясно, имеет ли данное покушение какое-либо отношение к ограничениям, введенным в пограничной зоне.

Даже после подписания мирного договора в сентябре 2018 года между Эфиопией и Эритреей были вновь открыты только два пограничных контрольно-пропускных пункта на общей границе, протяженностью более 1000 км. КПП в районе городов Бадме и Хумеру до сих пор остаются закрытыми.