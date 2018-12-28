ФЕТО признана террористической организацией в Пакистане

Исламабад, , 11:33 — REGNUM Верховный суд Пакистана признал организацию ФЕТО в качестве террористической, сообщает 28 декабря Anadolu Ajansi.

Данная организация управляет рядом учебных заведений в стране, после соответствующего постановления судебной инстанции они будут выведены из-под контроля ФЕТО.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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