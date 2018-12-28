Парламент Эфиопии одобрил закон о создании примирительной комиссии

Аддис-Абеба, , 13:50 — REGNUM Палата народных представителей (ПНР) парламента Эфиопии одобрила законопроект о создании специальной комиссии, цель деятельности которой будет заключаться в поддержании мира, справедливости, демократии, национального единства, достижении консенсуса и примирения между эфиопскими народами. Законопроект был одобрен подавляющим большинством голосов. Только один депутат проголосовал против, еще один воздержался. Об этом сообщает 27 декабря эфиопское информационное агентство ENA.

Ожидается, что комиссия также проведет расследование и выявит основные причины межэтнических споров и нарушений прав человека с учетом социальных и экономических обстоятельств и мнений жертв и правонарушителей.

Тем не менее некоторые члены парламента выступили против создания комиссии, заявив, что бессмысленно говорить о примирении из-за отсутствия в Эфиопии таких народов, которые бы находились в конфликте. С другой стороны, многие депутаты отметили, что создание комиссии является своевременным решением, чтобы просить у народа прощения на национальном уровне за то, на что власти раньше закрывали глаза, формировать национальный консенсус и, что более важно, не повторять грубых ошибок, которые преобладали в прошлом.

Председатель комиссии по примирению, заместитель председателя и другие члены, которые будут определены правительством, будут назначаться Палатой народных представителей по рекомендации премьер-министра Эфиопии. Комиссия будет осуществлять свою деятельность свободно и независимо и будет подотчетна премьер-министру страны.