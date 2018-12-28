В Анкаре начались задержания членов террористической организации

Анкара, , 11:26 — REGNUM Турецкие власти санкционировали задержание 64 подозреваемых в причастности к деятельности террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 28 декабря со ссылкой на прокуратуру Анкары передает телеканал ТRТ.

Отмечается, что задержания проводятся в рамках операции по разоблачению сети «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в столице Турции. Также сообщается, что проведение задержаний экстремистов поручено управлению по борьбе с терроризмом департамента полиции Анкары.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря стало известно, что прокуратура Турции выдала ордеры на арест 39 человек, подозреваемых в связях с организацией ФЕТО, которая считается в Турции террористической.

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