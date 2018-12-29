Премьер Эфиопии предпринимает меры для улучшения инвестиционного климата

Аддис-Абеба, , 09:03 — REGNUM Канцелярия премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда опубликовала заявление, в котором говорится, что премьер внес на рассмотрение парламента законопроект об улучшении инвестиционного климата в Эфиопии. В заявлении также указано, что эта инициатива является неотъемлемой частью плана действий правительства Эфиопии созданию в стране условий для открытия и развития бизнеса. Об этом сообщил 27 декабря эфиопский новостной ресурс FanaBC.

В своем заявлении премьер отметил, что в настоящее время Эфиопия занимает 159 место из 190 стран по легкости ведения бизнеса, и охарактеризовал нынешнюю инвестиционную среду как неэффективную, бюрократическую и обременительную.

Абий Ахмед подчеркнул, что для правительства страны является приоритетом проведение правовых реформ по созданию благоприятного инвестиционного климата: ускоренное предоставление государственных услуг и расширение доступа к кредитам.

Эфиопия нуждается в создании рабочих мест для поддержания темпов экономического роста. Успешные предприятия способствуют росту количества рабочих мест. Правительство играет важную роль в выявлении и устранении ограничений, которые мешают частному сектору расти и создавать рабочие места. Национальная инициатива премьера определяет более 80 различных изменений, которые должны быть осуществлены в 10 государственных учреждениях.