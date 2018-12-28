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Оппозиция в Македонии хочет созвать референдум против переименования страны

Политика

Глава всемирного македонского конгресса намерен предотвратить смену названия страны, организовав референдум против переименования страны

Тирана, 28 декабря 2018, 12:34 — REGNUM  Глава всемирного македонского конгресса Тодор Петров представил главе парламента Македонии этническому албанцу Таляту Джафери предложение о запуске гражданской инициативы за проведение референдума на государственном уровне. Предлагается вынести на голосование вопрос: «Поддерживаете ли вы смену названия государства Македония на название государства Северная Македония?». Гражданам будут предложено выбрать один из двух вариантов ответа — «за» или «против».

Как передает албанское новостное агентство «Телеграфи», по словам Петрова единственным конституционным способом отложить вступление в силу Преспанского соглашения о названии Македонии с Грецией и сохранить как название страны, так и национальную идентичность является сбор 150 тысяч подписей в поддержку данного референдума. Причем решение данного референдума должно быть обязательным к исполнению в отличие от консультативного референдума, который прошел 30 сентября.

Решение о проведении обязательного референдума может быть принято по решению парламента или по предложению как минимум 150 тысяч граждан.

Напомним, первый референдум о переименовании Македонии прошел 30 сентября. Из-за низкой явки (36%), его результаты считаются недействительными. Однако 97% явившихся проголосовали за смену названия страны, что в правительстве Зорана Заева назвали успехом.

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Зарубежная хроника
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