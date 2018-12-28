Шейх Хасина близка к тому, чтобы возглавить Бангладеш в четвертый раз

Дакка, , 11:19 — REGNUM Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина лидирует в предвыборной гонке вместе со своей политической партией, финальным аккордом которой станет голосование в воскресенье 30 декабря, сообщает 28 декабря Al Jazeera.

В случае победы Хасина возглавит правительство в четвертый раз, что станет беспрецедентным в истории государства, получившего независимость в 1971 году.

В гонке не участвует главный оппозиционный кандидат Халед Зия, отбывающая 17-летний тюремный срок обвинению в коррупции.

Напомним, Предвыборная кампания проходила в условиях громких политических скандалов, многие оппозиционные политики подвергались аресту, по меньшей мере шесть человек погибли.

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