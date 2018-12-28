Парламент Македонии обсуждает внесение поправок в Уголовный кодекс

Скопье, , 12:57 — REGNUM Парламент Македонии большинством голосов принял решение о необходимости внесения поправок в Уголовный кодекс страны по укороченной процедуре. С инициативой о необходимости внесения подобных изменений выступили несколько депутатов от парламентского большинства.

Как сообщает албанское новостное агентство «Телеграфи», для рассмотрения предложений по поправкам будут созданы парламентские комиссии.

Комментируя данное решение парламента, координатор депутатской группы от ВМРО-ДПМНЕ — внутренняя македонская революционная организация — демократическая партия за македонское народное единство Никола Мицевски заявил, что предложения о поправках в Уголовный кодекс несколько раз вносились и отзывались, что сбивает депутатов с толку.

Вышеупомянутые поправки были предложены депутатами Артаном Груби, Снежаной Калеской-Ванчевой, Соней Мираковской, Лидией Тасевской и Веселем Мемеди.

Было предложено изменить статью 275, в которой говорится о злоупотреблениях в публичных заявлениях, совместных публичных заявлениях или частно-государственном партнерстве. Максимальный срок наказания по этой статье предлагается сократить с пяти до четырех лет.