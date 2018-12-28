В Казахстане назвали основы государственной идеологии

Астана, , 11:10 — REGNUM Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев прокомментировал вопрос о государственной идеологической политики, сообщает 28 декабря агентство «Казинформ».

Министр прокомментировал выступление казахстанского предпринимателя Маргулана Сейсембаева на форуме стратегических инициатив. Абаев согласился с основным посылом выступления:

«Действительно, мы не временщики в этой стране, мы должны думать о ее будущем. Мы должны каждодневно пытаться что-то делать для ее развития и процветания»

Вместе с тем, министр отметил, что многие эксперты злоупотребляют с понятием идеология. Для идеологической политики, считает чиновник, необходимы специальные инструменты и социально-экономические условия.

Абаев также считает, что мир и согласие в Казахстане — это и есть результат идеологии. По его мнению, молодые люди патриотичны, что и есть идеология:

«Наши ребята, как святыне относятся к нашему флагу. Разве это не идеология?»

Абаев также заявил о необходимости обновления для выживания.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что жители республики должны адаптироваться к современной сервисной экономике и иметь востребованное образование.

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