Правительству РФ указали на проблемы с координацией национальной политики

Москва, , 02:04 — REGNUM Правительство РФ не справляется с задачей межведомственной и межуровневой координации в сфере реализации государственной национальной политики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия»).

«В действующей стратегии национальной политики России, которая была утверждена указом президента России в 2012 году, в качестве факторов, которые негативно влияют на развитие национальных и межнациональных отношений, прямо назван недостаточный уровень межведомственной и межуровневой координации в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации. Складывается такое впечатление, что правительство пока не справляется с этой проблемой», — заявил Газзаев.

Он напомнил, что на заседании Совета по межнациональным отношениям президент страны специально поручил возобновить на постоянной основе работу межведомственной рабочей группы по вопросам национальных отношений, потому что она не собиралась уже многие годы.

«Абсолютно убежден, что ситуация в сфере национальных взаимоотношений требует постоянного мониторинга и анализа, а также своевременного и адекватного реагирования на всех уровнях, от выработки политической стратегии национального развития и законодательного регулирования до конкретных управленческих решений и практических действий, особенно местной власти», — подчеркнул парламентарий.

Он также указал на то, что сегодняшняя ситуация в сфере межнациональных отношений осложняется как политическим и экономическим давлением со стороны Запада, так и неконтролируемой миграцией и распространением международного терроризма.

«В этом отношении республики Северного Кавказа являются особенно уязвимыми для проникновения и активизации деятельности международных террористических организаций, напрямую заинтересованных в дестабилизации обстановки», — уверен Газзаев.