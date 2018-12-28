Правительство Албании удовлетворило ряд требований протестующих студентов

Тирана, , 12:05 — REGNUM В Тиране прошло заседание правительства Албании, на котором обсуждались требования студентов, проведших ряд масштабных протестных акций в последнее время. На последовавшей затем пресс-конференции премьер-министр Албании Эди Рама рассказал об итогах заседания и прокомментировал ситуацию в образовательной системе.

По его словам, было выявлено значительное число нарушений при присуждении академических степеней. Подготовлен проект закона об усилении мер для борьбы с плагиатом, а к марту 2019 года начнет работать всеобщая электронная библиотека.

Как передает албанское новостное агентство «Телеграфи», правительство приняло «Пакт об университете», согласно которому расходы бюджета на образование будут увеличены до 5% ВВП, чтобы обеспечить снижение цен на образование на всех уровнях.

Расширены критерии для получения финансовой поддержки от государства для студентов. Так студенты из семей, получающих экономическую поддержку от государства, слепые студенты и студенты, страдающие полным или частичным параличом будут обучаться бесплатно и получать стипендию в размере 10 тысяч лек (5200 рублей) в месяц.