Пятница, 28 Декабря 2018 года
12:05:24 МСК

Правительство Албании удовлетворило ряд требований протестующих студентов

Политика

Правительство Албании приняло решение об увеличении расходов бюджета на образование и предоставлении льгот при обучении студентам из нуждающихся семей и студентам с тяжелой инвалидностью

Тирана, 28 декабря 2018, 12:05 — REGNUM  В Тиране прошло заседание правительства Албании, на котором обсуждались требования студентов, проведших ряд масштабных протестных акций в последнее время. На последовавшей затем пресс-конференции премьер-министр Албании Эди Рама рассказал об итогах заседания и прокомментировал ситуацию в образовательной системе.

По его словам, было выявлено значительное число нарушений при присуждении академических степеней. Подготовлен проект закона об усилении мер для борьбы с плагиатом, а к марту 2019 года начнет работать всеобщая электронная библиотека.

Как передает албанское новостное агентство «Телеграфи», правительство приняло «Пакт об университете», согласно которому расходы бюджета на образование будут увеличены до 5% ВВП, чтобы обеспечить снижение цен на образование на всех уровнях.

Расширены критерии для получения финансовой поддержки от государства для студентов. Так студенты из семей, получающих экономическую поддержку от государства, слепые студенты и студенты, страдающие полным или частичным параличом будут обучаться бесплатно и получать стипендию в размере 10 тысяч лек (5200 рублей) в месяц.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить