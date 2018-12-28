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Суд Ватикана впервые осудил человека за отмывание денег

Политика

Ранее Совет Европы критиковал Святейший Престол за закрытие глаз на незаконную деятельность вокруг банка Ватикана

Ватикан, 28 декабря 2018, 11:09 — REGNUM  В начале своего понтификата папа Римский Франциск пообещал придерживаться более жесткого подхода к выявлению непрозрачных финансовых операций в банке Ватикана IOR. Впервые с тех пор суд в Ватикане вынес решение против предпринимателя по делу об отмывании денег, передает немецкий канал n-tv 28 декабря.

Суд приговорил гражданина Италии, предпринимателя в сфере недвижимости к двум с половиной годам лишения свободы и конфисковал у него более €1 млн. Осужденный еще может подать апелляцию.

Год назад Комитет Совета Европы Moneyval выпустил критикующий Ватикан отчет, в котором выразил сожаление, что в суде до сих пор не рассмотрено ни одно дело об отмывании денег. Банк Ватикана обвинили в том, что он укрывает на своих счетах деньги итальянских гангстеров, отмывателей денег и лиц, уклоняющихся от уплаты налогов.

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