Суд Ватикана впервые осудил человека за отмывание денег

Ватикан, , 11:09 — REGNUM В начале своего понтификата папа Римский Франциск пообещал придерживаться более жесткого подхода к выявлению непрозрачных финансовых операций в банке Ватикана IOR. Впервые с тех пор суд в Ватикане вынес решение против предпринимателя по делу об отмывании денег, передает немецкий канал n-tv 28 декабря.

Суд приговорил гражданина Италии, предпринимателя в сфере недвижимости к двум с половиной годам лишения свободы и конфисковал у него более €1 млн. Осужденный еще может подать апелляцию.

Год назад Комитет Совета Европы Moneyval выпустил критикующий Ватикан отчет, в котором выразил сожаление, что в суде до сих пор не рассмотрено ни одно дело об отмывании денег. Банк Ватикана обвинили в том, что он укрывает на своих счетах деньги итальянских гангстеров, отмывателей денег и лиц, уклоняющихся от уплаты налогов.

Читайте также: Ректор немецкого католического вуза обвинил Ватикан в гомофобии