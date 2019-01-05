Жириновский настаивает на тотальных проверках регионов

Москва, , 00:01 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает расширить полномочия Счетной палаты, проверки должны проходить после смены губернатора передает корреспондент ИА REGNUM.

«Счётная палата может играть большую роль, надо расширить её полномочия. Нужны сквозные проверки, особенно после смены губернатора. Они ничего не боятся: ушёл один, пришёл другой — нет, они должны бояться! Вот сейчас приедут аудиторы из Москвы, местные аудиторы, прокуроры, следователи — тотально проверить всю губернию за десять лет! Тогда губернатор не будет искать другую работу, а будет искать, куда ему бежать от следователей, которые начинают его вызывать на допрос. Проверять нужно, что они сделали за пять лет, за десять лет, тогда они не будут плохо работать в период исполнения полномочий, а сейчас всё шито-крыто», — рассуждает Жириновский.

Он выразил обеспокоенность тем, что региональные Счетные палаты тесно взаимодействуют с руководством регионов.

«Счётные палаты на местах практически ничего не делают, работают вкупе с губернатором, со следственными органами — ничего там не пробить», — говорит депутат Госдумы.

По его мнению, «Счётная палата не только должна определить, где прямые потери денег, но и где деньги вообще неправильно направляются».