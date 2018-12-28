МВД Индонезии окажет помощь пострадавшим от цунами округам

Джакарта, , 11:04 — REGNUM Министр внутренних дел Индонезии Тжахжо Кумоло заявил, что на первом этапе каждый округ, пострадавший от цунами в Зондском проливе, получит помощь в размере 50 млн рупий или около 3,5 тыс. долларов США, сообщает Kompas.

Известно, что глава МВД Индонезии встретился с губернатором Бантена Вахидином Халимом, чтобы обсудить положение в провинции после цунами.

«Мы предоставим финансовую помощь пострадавшим округам. Деньги есть, бюджет сформирован», — заявил министр.

Сообщается, что средства будут переданы непосредственно главам округов. Как ожидается, она пойдет на восстановление работы местного правительства.

Позже, по словам главы МВД, будет сформирован общий бюджет, необходимый для ликвидации последствий цунами в пострадавших районах.

Напомним, согласно данным, опубликованным 26 декабря 2018 года, цунами в Зондском проливе унесло жизни 430 человек, 1495 получили ранения, 159 пропали без вести. Процесс разбора завалов и поиск погибших продолжается.

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