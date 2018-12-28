В МИД РФ назвали дату визита лидера ХАМАС в Москву

Москва, , 10:57 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 15 января 2019 года встретится в Москве с лидером палестинской партии ХАМАС Исмаилом Ханией, об этом 28 декабря заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«На 15 января у нас запланирована встреча с Ханией», — заявил Богданов.

По его словам, на встрече планируется обсудить «ситуацию на Ближнем Востоке, на палестинских оккупированных территориях, а также задачу восстановления палестинского единства».

Напомним, последние выборы в парламент Палестины проводились в 2006 году. По результатам выборов большинство в парламенте заняло движение ХАМАС. После этого сторонники этой партии совершили вооруженный переворот и захватили власть в секторе Газа. После переворота деятельность парламента была фактически парализована.

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