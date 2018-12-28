Додон надеется, что 2019 год станет прорывным в отношениях Молдавии и РФ

Кишинёв, , 10:37 — REGNUM Наступающий 2019 год станет прорывным в отношениях между Москвой и Кишиневом после предстоящих в феврале выборов в парламент страны, об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон.

Молдавский лидер выразил уверенность, что на выборах в парламент победит поддерживающая его Партия социалистов, одним из главных пунктов предвыборной программы которой является в том числе восстановление отношений с РФ.

«Надеемся, что после выборов социалисты сформируют правящее большинство и правительство, что придаст отношениям между нашими странами новый импульс», — заявил в интервью ТАСС Додон.

Читайте также: Молдавский шантаж в Венгрии: или членство в ЕС, или придут русские

Напомним, 26 декабря в Молдавии началась регистрация партий и кандидатов для участия в парламентских выборах, намеченных на 24 февраля 2019 года.

Отметим, что правящая Демпартия Молдавии, которую представляет председатель парламента Андриан Канду, совместно с «пророссийской» Партией социалистов Игоря Додона изменила избирательную систему с тем, чтобы остаться у власти после выборов в феврале 2019 года через создание коалиции с партией Додона.

Выборы пройдут по смешанной системе: 50 депутатов изберут по партийным спискам, а еще 51 — по одномандатным округам.

Читайте также: «Россия осталась важнейшим иностранным инвестором для Молдавии» — Додон