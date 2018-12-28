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Российские водители смогут продлевать скидку по оплате штрафов ГИБДД

Политика

Автовладельцы, которым назначен штраф за нарушения ПДД, смогут добиться восстановления льготного 20-дневного срока на оплату взыскания

Москва, 28 декабря 2018, 10:35 — REGNUM  Гражданам России законодательно разрешают оплачивать штрафы ГИБДД с 50% скидкой в том случае, если почтовое извещение пришло после окончания льготного 20-дневного периода. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, размещен 28 декабря на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что закон вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Согласно тексту документа, автовладельцы, которым назначен штраф за нарушения ПДД, смогут добиться восстановления льготного 20-дневного срока на оплату взыскания через суд или орган, вынесший постановление.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября Госдума приняла закон о возможности восстановить пропущенный срок для уплаты штрафа «со скидкой» за нарушение ПДД.

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