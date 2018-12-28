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Кандидат на пост главы Еврокомиссии предлагает создать биржу труда ЕС

Политика

Манфред Вебер призывает Евросоюз стать более социально ориентированным

Брюссель, 28 декабря 2018, 10:37 — REGNUM  Кандидат на пост председателя Европейской комиссии от Европейской народной партии Манфред Вебер предлагает создать транснациональную биржу труда и сделать Евросоюз «более социальным». Об этом пишет немецкая газета Die Zeit 28 декабря.

«Молодые испанцы зачастую не знают, что их навыки востребованы в Ингольштадте или Дортмунде», — сказал Вебер немецкой прессе.

По его мнению, создание общеевропейской биржи труда приведет к улучшениям во многих местах. ЕС должен стать более социальным.

«Сегодня он рассматривается как союз экономики, банков, финансовой помощи … Я хочу, чтобы модель социальной рыночной экономики применялась по всей Европе, что требует большей эмпатии — в том числе и от нас, немцев», — сказал политик.

Как сообщало ИА REGNUM, Манфред Вебер рассматривается в Европе как наиболее вероятный преемник Жана-Клода Юнкера на посту главы Еврокомиссии. Он является кандидатом от самой сильной партии в Европейском парламенте. Европейские выборы пройдут в мае 2019 года.

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