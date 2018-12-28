Бахрейн вслед за ОАЭ восстанавливает работу посольства в Сирии

Дамаск, , 10:26 — REGNUM Власти Бахрейна заявили об открытии своего посольства в Сирии спустя семь лет после начала внутреннего конфликта в стране, сообщает 28 декабря Al Jazeera.

Данное решение последовало после того, как Объединенные Арабские Эмираты открыли свое представительство в Сирии. Данный факт свидетельствует о стабилизации ситуации в стране, несмотря на то, что конфликт до сих пор не завершился.

Власти Бахрейна подчеркнули, что считают важным продолжение диалога с Дамаском, а также поддержку суверенитета государства.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. После вмешательства в конфликт России и Ирана, правительство страны сумело нанести поражения террористам и восстановить контроль над большей частью своих территорий.

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