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Закон о запрете ввоза отходов в Ярославскую область так и не внесен в думу

Политика

Авторы «оттачивают юридические формулировки»

Закон о запрете ввоза отходов в Ярославскую область так и не внесен в думу
Полигон

Ярославль, 28 декабря 2018, 10:16 — REGNUM  Ярославский закон «Об обращении с отходами» так и не внесен в областную думу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Идея регионального закона возникла у рабочей группы по экологии, созданной по инициативе губернатора области в связи с ввозом в область московского мусора в 2018 году. Предполагалось, что документ введет ограничение на ввоз иногороднего мусора уже с 2019 года, так как власти обещали прекратить экспорт отходов именно с начала года. В августе авторы законопроекта заявили о завершении работы над ним. Тогда же его одобрил департамент охраны окружающей среды и природопользования.

Сообщалось, что закон будет внесен в областную думу в октябре и рассмотрен на осенней сессии. Однако он не только не рассмотрен, но даже и не внесен в заксобрание.

Закон есть, он разрабатывается. С юридической точки зрения он недостаточно хорошо отточен, — сказал корреспонденту ИА REGNUM один из авторов законопроекта Роман Фомичев. — Я как автор прикладываю к этому массу усилий. Департамент одобрил концепцию, но закон большой, объемный. Мы хотим сделать его рабочим.»

Теперь внести законопроект его авторы обещают «после Нового года».

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