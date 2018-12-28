Американцы назвали виновных в остановке работы правительства — опрос

Вашингтон, , 10:15 — REGNUM Только четверть американцев поддерживают решение президента США Дональда Трампа о блокировке работы правительства, сообщает Reuters, основываясь на результатах собственного опроса.

47% взрослых американцев считают ответственным за «шатдаун» Трампа, в то время как 33% обвиняют демократов Конгресса, а 7% — республиканцев. Только 35% опрошенных заявили, что они поддержали выделение бюджетных денег на пограничную стену, и 25% поддержали самого Трампа, останавливающего работу правительства из-за бюджетных средств на стену. Опрос проводился в интернете на английском языке по всей территории США, в нем участвовали 2440 взрослых, в том числе 946 демократов и 846 республиканцев.

Как сообщало ИА REGNUM, работа американского правительства, приостановленная из-за проблем с финансированием стены на границе с Мексикой, не была возобновлена. Решение о прекращении «шатдауна» (приостановка работы правительства) не принято по итогам заседания обеих палат американского парламента, которое прошло 27 декабря.