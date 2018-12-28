Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по Саудовской Аравии

Сана, , 10:10 — REGNUM Повстанцы-хуситы нанесли ракетный удар 27 декабря по ряду военных целей на юге Саудовской Аравии, сообщает Al Masdar News.

По информации хуситов, удар был нанесен по концентрации военных Саудовской Аравии в провинции Асир. В результате обстрела, как сообщается, были убиты несколько военнослужащих королевства, несколько человек получили ранения. Кроме того, удар был нанесен по провинции Джизан.

Напомним, гражданская война в Йемене началась в 2014 году, когда президент страны Мансур Хади бежал в соседнюю Саудовскую Аравию. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом Это привело к эскалации насилия и поставило государство на грань гуманитарной катастрофы.