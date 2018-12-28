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Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по Саудовской Аравии

Политика

Их целями стали военные королевства в провинциях Азис и Джизан

Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по Саудовской Аравии
Запуск баллистической ракеты

Сана, 28 декабря 2018, 10:10 — REGNUM  Повстанцы-хуситы нанесли ракетный удар 27 декабря по ряду военных целей на юге Саудовской Аравии, сообщает Al Masdar News.

По информации хуситов, удар был нанесен по концентрации военных Саудовской Аравии в провинции Асир. В результате обстрела, как сообщается, были убиты несколько военнослужащих королевства, несколько человек получили ранения. Кроме того, удар был нанесен по провинции Джизан.

Напомним, гражданская война в Йемене началась в 2014 году, когда президент страны Мансур Хади бежал в соседнюю Саудовскую Аравию. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом Это привело к эскалации насилия и поставило государство на грань гуманитарной катастрофы.

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