Собянин не прислушался к депутатам Госдумы и удвоил парковочные штрафы

Москва, , 10:08 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о повышении штрафа за неоплаченную парковку автомобиля. Документ размещён на официальном портале главы столицы.

Штраф будет увеличен с 9 января, его размер составит 5000 рублей вместо нынешних 2500 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря закон о двукратном повышении наказания приняли депутаты Московской городской думы.

С этим не согласились депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов. Они направили письмо Сергею Собянину, в котором попросили не подписывать закон:

«Очевидно, что данное решение необоснованно, а аргументация авторов инициативы представляется в значительной степени надуманной. В частности, утверждается, что нынешний размер штрафа «не соответствует степени общественной опасности деяния и принципам экономической целесообразности». Что касается экономики, готовность депутатов Мосгордумы использовать дополнительный повод для пополнения бюджета объяснима, однако упоминание «общественной опасности деяния» в данном контексте вызывает лишь недоуменные вопросы», — написали они.

Депутаты отметили репрессивную суть законодательных поправок и то, что они были приняты в рекордные сроки.

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