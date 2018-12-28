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Власти Ватикана поблагодарили Иракский Курдистан за отношение к христианам

Политика

За последние годы в курдскую автономию прибыло свыше 1 млн 800 тыс. беженцев

Эрбиль, Ирак, 28 декабря 2018, 09:51 — REGNUM  Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин поблагодарил власти Иракского Курдистана за позицию в отношении беженцев, особенно христиан, сообщает 28 декабря Kurdistan.ru.

За последние годы в курдскую автономию прибыло свыше 1 млн 800 тыс. беженцев, спасающихся от действий ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Во время встречи премьер-министра Иракского Курдистана и с дипломатом из Ватикана, было отмечена важность оказания помощи беженцам до тех пор, пока они не смогут вернуться в свои дома.

Барзани отметил, что христиане являются важной религиозной группой в курдской автономии и живут здесь в равных с мусульманами условиях.

Напомним, в 2014 году Ирак подвергся нападению боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватив обширные территории в государстве, террористы вынудили огромное количество местного населения покинуть свои дома и стать беженцами.

Иракские курды, помимо своей активной борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также принимают на своей территории беженцев.

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