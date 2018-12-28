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В Оренбурге уволен глава городского управления транспорта

Политика

Обстоятельства исключают возможность продолжения работы, пояснили в мэрии

Оренбург, 28 декабря 2018, 09:46 — REGNUM  Начальник управления пассажирского транспорта Оренбурга Дмитрий Анисимов уволен. Информацию об этом журналистам подтвердили в пресс-службе мэрии города.

Дмитрий Анисимов потерял пост 27 декабря. Основанием для этого стало нарушение законодательства о муниципальной службе. Эти обстоятельства «исключают возможность продолжения работы», — заявили в мэрии.

Как сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге», на увольнении настояла прокуратура. В надзорном ведомстве решили, что опыта у Анисимова мало для того, чтобы занимать такую должность. Суды встали на сторону прокуратуры. Окончательное решение 26 декабря вынес областной суд.

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