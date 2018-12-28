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Министр обороны Индонезии выступил с ежегодным отчетом о системе вооружения

Политика

Терроризм, стихийные бедствия, мятеж, пограничные споры, незаконный вылов рыбы, эпидемии, разведывательная война и наркотики — реальные угрозы безопасности Индонезии

Джакарта, 28 декабря 2018, 09:49 — REGNUM  Министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду выступил с ежегодным отчетом министерства обороны страны о национальной системе вооружения, сообщает Antaranews.

«Закупки национальной системы вооружения в Индонезии в будущем будут сосредоточены не на реальной, а возможной угрозе», — заявил министр.

Правительство Индонезии внедрило систему закупок вооружения по плану «минимального усиления», разделенному на три периода: I (2009−2014), II (2014−2019 годы) и III (2019−2024 годы).

По словам министра обороны, нынешние реальные угрозы безопасности Индонезии — это терроризм, стихийные бедствия, мятеж, пограничные споры, незаконный вылов рыбы, эпидемии, разведывательная война и наркотики.

«В частности, Индонезия должна иметь систему вооружения, которая может быть развернута в целях смягчения последствий стихийных бедствий, поиска и спасения жертв», — заявил Рямизард Рякуду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии подчеркнул, что террористы являются врагами ислама, а их действия не имеют ничего общего с традиционными учениями.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны Индонезии: террористы — враги ислама

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Внутренняя политика Индонезии
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