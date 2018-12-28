Екатеринбург-2018: безбашенный город, одноглавая мэрия и ЧМ-2018

Алексей Банников, , 12:31 — REGNUM

В 2018 году происходившие в Свердловской области и Екатеринбурге события не раз выходили в топ федеральной информационной повестки. Какие-то события были «запрограммированы» и обречены на пристальное внимание, а какие-то вырвались на повестку неожиданно, чем порой даже немало смутили чиновников.

«Безбашенный город»

С точки зрения общественной жизни год в Екатеринбурге начался бодро. В городе шли активные приготовления к сносу самого высокого в мире долгостроя — недостроенной телебашни.

Её строительство началось ещё в 80-е годы прошлого века, и к 1991 году было возведено 220 метров основной железобетонной конструкции. Общая высота телебашни должна была составить 361 метр, причём оставалось надстроить только непосредственно металлическую антенну. Однако после развала СССР финансирование прекратилось, и стройка была заморожена. Попытки найти инвестора в последующие годы не привели к успеху.

Уже в 2013 году региональные власти попытались реанимировать проект. Было предложено предать телебашне иной функционал, что было поддержано архитекторами Екатеринбурга. Они приняли активное участие в реализации идеи, предлагая интересные инициативы. Например, предлагалось построить храм, использовать телебашню для канатной дороги, организовать внутри неё смотровую площадку, ресторан или культурный центр и так далее. Но и эта идея провалилась.

А вот в 2017 году стало известно о том, что сама телебашня и прилегающая к ней территория будут переданы АО «Ледовая арена», причём 60% акций общества будут принадлежать структурам «Уральского горно-металлургического комбината» (УГМК), а 40% — правительству Свердловской области. При этом в УГМК сразу заявили, что намерены снести долгострой, а на его месте построить новую ледовую арену для зимних видов спорта.

Однако часть городского сообщества отреагировала на эту идею крайне негативно, так как, по их мнению, телебашня стала «символом города». К защите самого высокого долгостроя подключились общественники и специалисты. В течение полугода защитники телебашни обращались в различные инстанции с запросами, собирали подписи и даже накануне сноса попытались осуществить отчаянную попытку спасти городской символ.

Это произошло 23 марта, когда несколько человек забрались на телебашню и, по всей видимости, намеревались там оставаться, чтобы сорвать намеченный на 24 марта снос. Но «что-то пошло не так», и активистам пришлось вскоре спуститься. Как выяснилось, охрана телебашни всё-таки помешала им осуществить задуманное. При прорыве наверх защитники телебашни были вынуждены бросить поклажу с палатками, продуктами питания и примусами для обогрева. Всё это могло им позволить оставаться наверху не менее суток.

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То, что удалось с помощью гражданского протеста осуществить в прошлом году, а тогда властям, бизнесу и РПЦ пришлось отказаться от идеи строительства храма-на-воде, то в 2018 году не случилось. И рано утром 24 марта на улицы Екатеринбурга вышли тысячи (если не десятки тысяч) горожан, чтобы в последний раз взглянуть на телебашню и увидеть момент её падения.

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«Безбашенный город» — этот эпитет стал самым популярным в заголовках и публикациях СМИ, а также в социальных сетях. Само событие также наложило негативный отпечаток на общественное сознание. Идея облагородить вид телебашни к играм чемпионата мира по футболу провалилась, и власти решили действовать по старой формуле: нет телебашни — нет проблемы. Телебашни действительно не стало. Но что не сделаешь ради футбола…

ЧМ-2018 по футболу

Екатеринбург стал одним из тех городов России, которым посчастливилось принимать у себя игры группового этапа финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года. И необходимо отметить, что с точки зрения организации претензий к властям, а также к обеспечивавшим правопорядок силовым ведомствам практически нет. К играм была подготовлена вся инфраструктура, а в дни матчей происходило грамотное перекрытие близлежащих к «Екатеринбург-Арене» улиц, что позволяло болельщикам без всяких проблем пройти на стадион и разойтись после матчей.

В городе прошло четыре игры, и предварительные итоги были подведены уже в конце июня. Так, Екатеринбург посетили порядка 100 тыс. гостей, а фан-зону, располагавшуюся в Центральном парке культуры и отдыха им. В. В. Маяковского, — более 150 тыс. зрителей. С 14 по 28 июня в аэропорту «Кольцово» приземлились порядка 300 дополнительных авиарейсов, а в Свердловской области курсировали 24 бесплатных поезда дальнего следования для гостей и болельщиков.

Всё это непосредственно отразилось на доходах организаций, занятых в сфере обслуживания. Причём сверхприбыли получили не только авиаперевозчики и владельцы гостиниц. Так, по данным экспертов, прибыль в близлежащих к стадиону магазинах подскочила чуть ли не в 10 раз от обычных значений. По мнению ряда экспертов, туристическая активность во время игр ЧМ-2018 по футболу оказала положительное влияние на ряд экономических показателей Екатеринбурга, которые по предварительным итогам года действительно имеют либо положительную динамику, либо избежали спада.

100-летие гибели Романовых

Не менее крупным событием в Свердловской области и Екатеринбурге стали мероприятия, посвящённые 100-летию расстрела бывшего императора Российской империи, гражданина Николая Романова и его семьи. По данным организаторов, на «торжествах к памятованию 100-летия расстрела царской семьи собрались более 100 тысяч паломников и туристов». Причём многие из них были из других регионов России и даже из-за рубежа.

Также в мероприятиях принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который возглавил крестный ход от Храма-на-крови до Ганиной ямы в ночь с 16 на 17 июля.

«Такое преступление, какое было здесь совершено, не может быть случайным. За ним коллективная вина всего народа. Некий поворот в исторической жизни всей Руси. Что же происходило с народом нашим сто лет назад? Ведь абсолютное большинство было крещеными, ведь они посещали церкви. Почему же спустили курок убийцы без зазрения совести? Значит, не все было благополучно. Мы должны помнить трагедии прошлого. У нас должен быть иммунитет к призывам добиться человеческого счастья через разрушения и кровь. Венцом отступления от самого дорогого стала казнь царской семьи. Людей невиновных», — обратился к паломникам патриарх Кирилл во время службы.

Вообще в 2018 году в Екатеринбурге и Свердловской области было проведено достаточно много акций и мероприятий, связанных с расстрелом Николая Романова и его семьи. И в начале сентября митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что Екатеринбург сегодня известен всему миру как «русская голгофа», поскольку здесь убили последнего российского царя и его семью.

Однако, по мнению ряда экспертов, считать подобную славу достижением сомнительно. В советский период истории Свердловск (переименован обратно в Екатеринбург в 1991 году) славился тем, что стал индустриальным и научным центром всего Урала. Именно в СССР город из уездного центра превратился в мегаполис-миллионник. И переоценить вклад свердловчан в индустриальное, научное развитие всей страны, а также Победу в Великой Отечественной войне сложно. Тем не менее все эти достижения постепенно предаются забвению, и на первый план выходят события, которые, безусловно, забывать нельзя, но и гордиться ими жители Екатеринбурга тоже, по всей видимости, не намерены.

Возвращение «одноглавой» системы управления в Екатеринбурге и «реорганизация области»

В 2018 году в политической жизни Свердловской области и Екатеринбурга тоже произошли важные события. Одним из таких, безусловно, стало возвращение в областной центр «одноглавой» системы управления.

«Двуглавая» система управления в Екатеринбурге была введена в 2010 году. Вместо одного мэра, который отвечает за всё, что происходит в муниципалитете, появился глава города — председатель городской думы, и назначаемый этой думой сити-менеджер — специалист в сфере управления муниципалитетом. При этой системе избираемый на прямых выборах глава города практически находился в статусе «английской королевы» и выполнял представительские функции, тогда как хозяйством муниципалитета (то есть распоряжением финансами) занимались сити-менеджер и его администрация.

В 2018 году данную систему было предложено упразднить и вернуть городу одного «сильного» мэра, как это было до 2010 года, с одной поправкой: будущий глава Екатеринбурга будет проходить сито конкурсной комиссии, и после этого депутаты городской думы из двух и более прошедших отбор претендентов должны выбрать одного. До 2010 года мэра Екатеринбурга избирали горожане на прямых выборах.

Вопрос был решён 3 апреля. В тот день большинство депутатов Законодательного собрания Свердловской области проголосовали за внесение изменений в закон о выборах главы Екатеринбурга.

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Данная инициатива вызвала шквал критики и сопротивление со стороны ряда депутатов городской думы. Более того, действующий на тот момент глава города Евгений Ройзман подал в отставку, дабы не участвовать в принятии такого решения. Своё заявление он сделал прямо во время очередного заседания городской думы VI созыва, на котором должны были быть внесены соответствующие изменения в Устав города. Заседание было сорвано, однако это не помешало депутатам собраться позже и утвердить решение областного Заксобрания, внеся изменения в Устав.

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В сентябре 2018 года в единый день голосования была избрана городская дума VII созыва, депутаты которой из числа предложенных кандидатур избрали нового мэра. Им стал бывший заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.

Примечательно, что за два дня до единого дня голосования, 7 сентября, первый заместитель губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов был отправлен в отставку. Фактически с этого момента началась реорганизация областных властных структур, о которой официально было заявлено в середине октября. Ряд экспертов оценивали данное кадровое решение как результат внутреннего конфликта, который обострился накануне выборов городской думы Екатеринбурга.

А уже в октябре глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал ряд указов, которыми вместо администрации губернатора определена структура его аппарата и правительства Свердловской области, а также произведены кадровые назначения. Помимо этого, был также учреждён департамент внутренней политики Свердловской области. Однако на этом реформы не закончились. А продолжение трансформации структур произошло после неожиданного скандала.

Неожиданные скандалы

В самом начале ноября, выступая на выездном заседании в Кировграде, глава департамента молодёжной политики в Свердловской области Ольга Глацких, отвечая на вопрос одной из участниц о нехватке площадок для развития талантливых детей и молодёжи, сделала скандальное заявление.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодёжи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что «нам государство всё должно». Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», — сказала Ольга Глацких.

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Заявление вызвало шквал эмоций и критики со стороны общественности. Многие требовали немедленной отставки чиновницы. Сам скандал вышел на федеральный уровень, после чего Ольга Глацких ушла в отпуск, а в отношении неё была назначена внутренняя проверка. При этом формально на время проверки чиновница была отстранена от должности. Спустя месяц она получила выговор, а затем написала заявление об уходе по собственному желанию.

Вероятно, скандал стал причиной одного из ключевых аппаратных решений. Губернатор Евгений Куйвашев 10 декабря подписал указ, согласно которому департамент молодёжной политики вошёл в качестве структуры в региональное министерство общего и профессионального образования, которое в свою очередь переименовано в министерство образования и молодёжной политики Свердловской области.

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Другой вышедший на федеральный уровень скандал произошёл после того, как на рассмотрение в городскую думу Екатеринбурга было внесено постановление о существенном увеличении заработной платы вновь избранному мэру Александру Высокинскому и чиновникам администрации города. Несмотря на протест ряда депутатов, 11 декабря на седьмом заседании гордумы VII созыва большинство народных избранников (в основном члены партии «Единая Россия») поддержали постановление.

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Однако уже в тот же вечер секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании президиума подверг резкой критике решение гордумы Екатеринбурга. Он заявил, что люди ждут от депутатов решение других задач, и потребовал отмены решения о повышении зарплаты главе города и депутатам, работающим на постоянной основе.

«Завтра должна быть реакция регионального политсовета, и это решение должно быть отменено. Оно принималось на фоне повышения зарплат работникам бюджетной сферы в регионе на 4%. А себе 40%. Какое отношение к партии мы хотим получить? Это решение должно быть отменено. Ровно на тот размер, на который повышается зарплата бюджетникам, они могут себе повысить зарплату», — заявил Андрей Турчак.

Отмены такого решения потребовал и губернатор Куйвашев. А региональный политсовет «Единой России» рекомендовал депутатам гордумы пересмотреть принятое решение.

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В итоге оно было внесено в повестку дня восьмого заседания гордумы, и 25 декабря депутаты отменили собственное решение. При этом в тот же день было принято постановление об индексации заработной платы чиновников, но она произошла в общем порядке, и прибавка составила, как для медиков и учителей, только 4%.

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Самое большое разочарование года

Одним из самых больших разочарований года стал проигрыш заявки России на проведение международной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Региональные власти возлагали большие надежды, так как, по их мнению, проведение такого крупного форума на территории Екатеринбурга позволило бы придать толчок развитию региона. Насколько важным могло стать это событие, можно судить по пиар-кампании, которая продолжалась в течение всего года.

Однако 23 ноября делегаты генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ) приняли решение о проведение ЭКСПО-2025 в японской Осаке.

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Имело ли данное решение «политическую» составляющую — вопрос дискуссионный. Но для властей Свердловской области и Екатеринбурга, которые приложили немало усилий для продвижения заявки и очень рассчитывали на победу, решение депутатов МБВ стало большим разочарованием.

Но нет худа без добра. И вскоре после голосования было заявлено, что на зарезервированной под проведение выставки площадке городские власти планируют строительство жилых домов.

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В свою очередь жители Екатеринбурга могут надеяться на то, что городские власти в ближайшие пять лет будут полностью сконцентрированы на развитии городской инфраструктуры и благоустройства, так как не будут обременены обязательством по проведению международной выставки. А проблем в городе более чем достаточно.

Как бы то ни было, уходящий год стал насыщенным, а некоторые произошедшие в 2018 году события, связанные с общественной и политической жизнью, обязательно окажут влияние на будущее. При том, что ожидать спокойствия и стабильности, по всей видимости, уже не приходится. Внешнеполитическое давление на Россию усиливается, социально-экономическая ситуация внутри страны далека от идеальной, а следовательно, все эти процессы будут оказывать влияние на регионы, в том числе и Свердловскую область.