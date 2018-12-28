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За минувшие сутки в Сирию вернулись свыше 1,3 тыс. беженцев

Политика

Из общего числа 700 человек — дети

За минувшие сутки в Сирию вернулись свыше 1,3 тыс. беженцев
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Дамаск, 28 декабря 2018, 09:38 — REGNUM  С территории Ливана и Иордании в Сирию за минувшие сутки 27 декабря вернулись свыше 1,3 тыс. беженцев, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Отмечается, что из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратился 421 человек (из них 215 детей), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» вернулись 953 человека (из которых 486 — дети).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев уведомил, что с начала 2018 года в места довоенного проживания в Сирии возвратились более 313,5 тыс. сирийских граждан.

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