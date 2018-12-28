СБУ втайне проверяет чиновников на родственные связи с РФ

Киев, , 09:35 — REGNUM Информация о проверке украинских госслужащих на наличие родственников в России засекречена Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщают «Украинские новости».

Отмечается, что в настоящее время СБУ проводит проверки в отношении чиновников, по итогам которых будут приняты меры, соответствующие законодательству. При этом доступ к «детальным сведениям об отмеченном комплексе мероприятий» ограничен. В частности, агентству отказали в получении копии поручения, выданного спецслужбе президентом Петром Порошенко.

Ранее украинский президент заявил, что у многих чиновников есть родственники в России. Он пообещал госслужащим соответствующую проверку и пригрозил последствиями вплоть до лишения должности.

Как сообщало ИА REGNUM, в наличии российских родственников заподозрили первого заместителя председателя службы внешней разведки Украины Сергея Семочко. Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило против него уголовное дело о незаконном обогащении.

Читайте также: СБУ начала расследование против замглавы службы внешней разведки Украины