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Назарбаев ввел в аппарат администраций регионов новую должность

Политика

У акимов (глав) областей и городов республиканского значения появится новый помощник

Назарбаев ввел в аппарат администраций регионов новую должность
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Астана, 28 декабря 2018, 09:40 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в свой указ от 2015 года «Об утверждении реестра должностей политических и административных государственных служащих», сообщили 27 декабря в пресс-службе главы государства.

Согласно изменениям реестра, в Казахстане появилась новая должность — помощника акима (главы) области или города республиканского значения по вопросам военной безопасности и обороны.

Отметим, в вышеуказанный реестр входят политические и административные государственные должности. В частности, к политическим должностям относятся: премьер-министр и его заместители, государственный секретарь, руководитель администрации президента и его заместители, председатель и члены Конституционного суда и другие должности.

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Политическая жизнь Казахстана
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