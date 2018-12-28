В Тунисе продолжаются акции протеста, вызванные самоубийством журналиста

Тунис, , 09:47 — REGNUM Акции протеста в Тунисе вспыхнули с новой силой после самоубийства журналиста, сообщает 28 декабря Al Jazeera.

Манифестации продолжаются третий день, по данным правоохранительных органов они проходят в шести городах страны.

Напомним, акции протеста в Тунисе начались после самоубийства 32-летнего журналиста Абдерразака Зоргуи, который совершил данный акт по причине недовольства положением в стране.

Корреспондент был в отчаянии по поводу плохих условий жизни, процветающей коррупции, а также невыполнением обещаний правительства, пришедшего к власти во время так называемой «Арабской весны» 2011 года.

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