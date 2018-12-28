Кувейт планирует возобновить работу своего посольства в Сирии

Дамаск, , 09:16 — REGNUM Вслед за Бахрейном о своем намерении возобновить работу посольства в Сирии заявили власти Кувейта, сообщает со ссылкой на источники Al Masdar News.

По информации источника в правительстве Сирии, Кувейт планирует вновь открыть дипломатическое представительство в Сирии в следующие 10 — 14 дней.

Напомним, ранее власти Бахрейна указали на желание открыть после семи лет свое посольство в Сирии, тогда как 27 декабря свою работу возобновило дипломатическое представительство ОАЭ.

Читайте также: ОАЭ открыли посольство в Сирии