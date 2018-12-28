Зачем России нацифицированные террористы Хамаса?

Авигдор Эскин, , 09:10 — REGNUM

Уготованный на пятнадцатое января визит в Москву лидера Хамаса Исмаила Хании по приглашению Кремля заставляет задуматься об основах государственной целенаправленности России на Ближнем Востоке и не только.

Не ставит ли Россию в положение моральной двойственности в её борьбе с международным джихадистским терроризмом приглашение лидера одной из крупнейших террористических организаций мира?

Сохранит ли Кремль ореол борьбы за хранение в неизвращении святой памяти о победе над нацизмом, если официальным его гостем оказывается движение, берущее истоки от нацистских коллаборационистов на Ближнем Востоке и громогласно отрицающее Холокост?

Мы неоднократно выказывали критическое отношение к тем израильским публицистам и политикам, которые при каждом удобном случае выказывают критическое неодобрение неготовности РФ внести Хамас в реестр террористических организаций. Конституция России требует внесения в такой список только тех, кто прямо направляет террор против РФ. Поэтому покуда Хамас действовал против России террористическими методами в Афганистане, в Чечне и в случае планирования взрывов домов в Волгодонске и в Москве, он являлся для РФ террористической организацией де факто и с юридической точки зрения. Однако сразу после отказа Хамаса от прямого террора по отношению к российским объектам внутри страны и за рубежом закон РФ позволяет не вносить эту террористическую организацию в список террористических организаций.

Здесь следует сделать две эстетических оговорки. Хамас является официально филиалом террористической организации «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Хамас в Сирии был одной из наиболее дерзких оппозиционных террористических группировок, пытавшихся свергнуть режим Асада и оказывавших прямое сопротивление российским ВКС. Мы не знаем, сколько российских военных погибло в Сирии от рук террористов Хамаса, но мы знаем, как российские ВВС сыграли не последнюю роль в полной ликвидации лагеря Ярмук. Этим гнездом матёрых террористов заправлял Хамас. До войны там насчитывалось около ста пятидесяти тысяч жителей, а сегодня не насчитывается вовсе.

Для пущего понимания юридического непризнания Москвой террористов Хамаса террористами укажем на то, что в России также не внесена в реестр израильская правая радикальная «Ках», объявленная в самом Израиле террористической группировкой. Иными словами, никто не арестует человека в Москве, если тот пройдётся с символикой движения «Ках», основанного известным раввином Меиром Кахане, а вот в Израиле можно за это же угодить в отделение полиции.

Надо сказать, что сам Израиль не вносит в реестр преследуемых им террористов японцев, сикхов или даже ичкерийцев. Однако никому не пришло бы в Израиле в голову отрицать террористическую сущность организации «Имарат Кавказ», голосовать за неё в ООН и приглашать её лидеров посетить столицу с официальным государственным визитом.

Как бы отнеслись в Москве к приглашению правительством Израиля Ахмеда Закаева в качестве дорогого и желанного гостя? Я думаю, в Москве бы к этому отнеслись не очень хорошо.

Интерес раздирает, что бы сказал о гипотетическом приглашении в Израиль Закаева посол России Анатолий Викторов, который не просто объяснил юридическую возможность формального непризнания Хамаса террористической организацией, но дал оправдание Хамасу, объявив злодейства душегубцев следствием «основных проблем»? Викторов выразил несогласие с убийством гражданского населения, но нашел ему если не оправдание, то объяснение.

Можно согласиться или не согласиться с тем, что невнесение Хамаса в российский реестр террористических банд юридически оправдано. Совсем иначе выглядит голосование в ООН в поддержку Хамаса после обстрела им мирных городов юга Израиля. Совсем иначе выглядит выступление посла Викторова в роли частичного адвоката террористов. И уж вовсе инаково выглядит приглашение лидера этой организации в Москву самим Кремлём.

Следующая череда неудобных вопросов коснётся нацистских корней и плодов движения Хамас. Как известно, Россия по праву объявила себя главной заступницей истории разгрома нацизма. Москва повсеместно старается препятствовать переписыванию и искажению истории на мировой арене. Это включает неустанное противодействие попыткам героизации нацизма.

Да, Россия стоит во главе справедливой борьбы против героизации преступников-коллаборационистов на Украине и в Прибалтике. Не помешает ли этой благородной миссии защита поклонников нацистов и самых ярких носителей нацистской идеологии ненависти сегодня?

Сумлевающиеся да изучат «Хартию Хамаса», где в изобилии представлены наветы нацистов против евреев. Я не думаю, что кто-то в МИДе РФ ответит на это, что Хамас следует учению Гитлера только в еврейском вопросе, а в других не совсем…

Хамас является не только частью движения «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и прямым продолжателем дела сотрудничавшего с Гитлером муфтия Иерусалима Хаджа Амина Аль-Хуссейни. Он создал для фюрера мусульманскую дивизию в Боснии и был на деле более матёрым коллаборационистом, чем Степан Бандера. (Сформированные муфтием мусульманские силы в пользу Гитлера вполне сопоставимы по значимости с коллаборационистами на Украине.)

Мало того, что Хамас открыто декларирует приверженность нацистской идеологии (с исламистской оболочкой), но его лидеры активно ратуют за извращение истории Второй мировой войны. В самой «Хартии Хамаса» говорится о том, что Вторую Мировую войну разожгли евреи. Как Первую мировую войну, как и Французскую революцию вкупе с Октябрьской. Эти изобретенные нацистами мифы — неотъемлемая часть основного документа Хамаса.

В январе 2000-го года в Стокгольме состоялась международная конференция по Холокосту. Вот выдержки из официальной реакции движения Хамас:

«Эта конференция служила чисто сионистской цели: она была направлена на фальсификацию истории и на сокрытие правды о так называемом Холокосте, который является безосновательной выдумкой… Изобретение этих громадных мифов о преступлениях, которые никогда не совершались, полностью игнорируя миллионы убитых европейцев — это показывает нам истинно расистское лицо сионизма, который верит в превосходство еврейской расы надо всеми остальными…»

Можно поверить, что в МИДе России не следят за всеми высказываниями лидеров Хамаса, но с «Хартией Хамаса» там обязаны были ознакомиться. Этот документ попадает под все возможные статьи об экстремизме и поощрении терроризма в УК России. В этом документе открыто фальсифицируется история Второй мировой войны, а также пропагандируются мифы Геббельса и Розенберга.

МИД России мог бы также поинтересоваться: какие места среди бестселлеров в Газе держит последние годы книга״Майн кампф» на арабском? Эта информация находится в открытом доступе.

Иными словами, Хамас попадает под определение «нацистская организация» куда более явственно, чем даже партия «Свобода» или «Правый сектор» на Украине. И как Кремль продолжит безусловно справедливую борьбу против героизации нацизма, если приглашает тех, кто обогнал по всем мыслимым признаком заражённости нацизмом прибалтийских и украинских радикалов?

Иерусалим