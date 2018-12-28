Нижегородский губернатор возглавил рабочую группу «Экология» в Госсовете РФ

Нижний Новгород, , 09:03 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возглавил рабочую группу Государственного совета РФ по экологии. Соответствующее распоряжение о создании рабочих групп и назначении их руководителей подписал президент России Владимир Путин.

Никитин отметил, что назначение на пост руководителя группы по направлению «Экологию» влечет за собой большую ответственность. Губернатор подчеркнул, что тема экологии является ключевой для региона и страны в целом, особое внимание уделяет ей и глава государства.

«За последний год региону удалось накопить большой опыт работы по решению экологических проблем. Мы приступили к ликвидации уникальных объектов накопленного экологического ущерба. В процессе подготовки был выработан ряд решений, который может быть полезен другим регионам и позволит избежать ошибок на первых этапах», — сказал Никитин и добавил, что в области проведена серьезная работа в части подготовки к реализации национального проекта по данному направлению.

Губернатор заверил, что постарается сделать работу группы максимально эффективной.

Напомним, в рамках заседания Госсовета России, которое прошло накануне, Путин создал рабочие группы по 16 направлениям: «государственное и муниципальное управление», «здравоохранение», «коммуникации, связь, цифровая экономика», «малое и среднее предпринимательство», «молодежная политика», «образование и наука», «культура», «промышленность», «сельское хозяйство», «социальная политика», «строительство, ЖКХ, городская среда», «транспорт», «туризм, физическая культура и спорт», «экономика и финансы», «энергетика», «экология и природные ресурсы».

Руководителя групп назначены вновь избранные губернаторы разных регионов России. Из числа руководителей регионов Приволжского федерального округа рабочую группу «Культура» возглавил Самарский губернатор Дмитрий Азаров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам совещания с участием министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, прошедшего в Дзержинске 7 декабря, стало известно, что в рамках национального проекта «Экология» Нижегородская область по объему ресурсов, которые по решению министерства были выделены на реализацию мероприятий проекта, занимает второе место среди всех регионов России.

В ходе реализации региональной программы планируется ликвидировать семь крупных свалок на территории региона. Кроме того, планируется также масштабное строительство и реконструкция очистных сооружений в рамках национального проекта «Оздоровление Волги».

Министр вместе с нижегородским губернатором осмотрели объекты накопленного экологического ущерба, где сейчас проходит рекультивация — полигона «Игумново» (площадь обрабатываемой территории составляет 41,7 га), шламонакопителя «Белое море» (рекультивируемая площадь 71,5 га) и свалки промышленных отходов «Черная дыра» (объем накопленных отходов составляет 71,5 тыс. кубометров).