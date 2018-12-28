Казахстан окажет Таджикистану безвозмездную военно-техническую помощь

Астана, , 09:04 — REGNUM Казахстан и Таджикистан подписали соглашение об оказании безвозмездной военно-технической помощи Таджикистану, сообщили 28 декабря в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Документ подписали заместитель министра обороны Казахстана генерал-лейтенант Талгат Жанжуменов и посол Таджикистана в Казахстане Назирмад Ализода. Стороны обсудили также вопросы сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года Таджикистан получил гуманитарную помощь от Казахстана на сумму $2,42 млн. Общий объем помощи составил $41 млн, что на 41% меньше, чем годом ранее.

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