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Казахстан окажет Таджикистану безвозмездную военно-техническую помощь

Политика

Соглашение о безвозмездной военно-технической помощи подписано в Астане

Астана, 28 декабря 2018, 09:04 — REGNUM  Казахстан и Таджикистан подписали соглашение об оказании безвозмездной военно-технической помощи Таджикистану, сообщили 28 декабря в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Документ подписали заместитель министра обороны Казахстана генерал-лейтенант Талгат Жанжуменов и посол Таджикистана в Казахстане Назирмад Ализода. Стороны обсудили также вопросы сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года Таджикистан получил гуманитарную помощь от Казахстана на сумму $2,42 млн. Общий объем помощи составил $41 млн, что на 41% меньше, чем годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: Объем гуманитарной помощи Таджикистану сократился на 40%

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Политическая жизнь Казахстана
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