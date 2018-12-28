Цунами в Индонезии: посольство и жители Нидерландов помолились о погибших

Амстердам, , 09:10 — REGNUM Посольство Индонезии в Нидерландах пригласило граждан страны и религиозных лидеров принять участие в мероприятии, посвященном индонезийской культуре и присоединиться к совместной молитве о погибших в результате цунами в Зондском проливе, сообщает информационных портал Detik.

«Надеюсь, что это событие станет импульсом для всех нас, чтобы помолиться друг за друга и укрепить дружбу между нашими странами», — заявил посол Индонезии в Нидерландах Густи Агунг Весака Пуджа перед молитвой.

По его словам, эта совместная молитва стала отражением гармонии, братства и солидарности граждан Индонезии в Нидерландах.

Культурное мероприятие, ежегодно организуемое посольством Индонезии в Нидерландах нацелено на развитие и укрепление дружбы между народами двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, извержение вулкана Анак Кракатау спровоцировало цунами в Зондском проливе, которое, по последним данным, унесло жизни 430 человек в Индонезии.

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