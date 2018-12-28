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Перед выборами жителям Бангладеш ограничили мобильный интернет до 2G

Политика

Вероятнее всего запрет продлится до конца года

Перед выборами жителям Бангладеш ограничили мобильный интернет до 2G
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Интернет

Дакка, 28 декабря 2018, 08:53 — REGNUM  В преддверии парламентских выборов в Бангладеш жители страны не смогут пользоваться высокоскоростных мобильным интернетом. Пользователи не смогут загружать и скачивать фотографии или видео, вести прямые трансляции, а также общаться через большинство мессенджеров. Об этом 28 декабря сообщает The Daily Star.

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Письма операторам мобильной связи в стране с требование выключить высокоскоростные 4G‑ и 3G-сервисы для пользователей мобильного интернета направила Бангладешская телекоммуникационная комиссия по регулированию.

О сроках запрета на использование высокоскоростного мобильного интернета не сообщается, однако, вероятнее всего, он продлится до 31 декабря.

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Регулятор также подтвердил готовность заблокировать доступ пользователей к популярным соцсетям, в том числе к Facebook, «если такая необходимость возникнет». Какое-либо специальное оповещение на сайте регулятора отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы в Бангладеш будут проведены в последнюю неделю декабря 2018 года. Центральная избирательная комиссия планирует использовать систему электронного голосования на 100 случайно выбранных избирательных участках. На оставшихся 200 участках выборы пройдут с использованием традиционной системы подсчета голосов.

Отметим, что использование электронных машин для подсчёта голосов избирателей президент Бангладеш Шейх Хасина разрешила впервые в истории страны.

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Парламентские выборы в Бангладеш-2018
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