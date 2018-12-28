Власти Судана признали погибшими в акциях протеста 19 человек

Хартум, , 08:35 — REGNUM В ходе массовых акций протеста в Судане в противостояниях с сотрудниками правоохранительных органов погибли 19 человек, сообщает 28 декабря Al Jazeera.

Данную информацию предоставили власти страны, данные правительства расходятся с данными правозащитных организаций. Так Amnesty International утверждает, что погибших было 37 человек.

«Девятнадцать человек погибли в результате акций протеста, в их числе двое погибших от действий правоохранительных органов», — говорится в заявлении правительства Судана.

Напомним, акции протеста в Судане начались 19 декабря. Манифестанты вышли на улицы, возмутившись ростом цен на продовольствие, в частности на хлеб. Экономические требования быстро переросли в политические.

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