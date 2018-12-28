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Главы Узбекистана и Казахстана обменялись поздравлениями в Новым годом

Политика

Телефонный разговор состоялся по инициативе Узбекистана

Астана, 28 декабря 2018, 08:21 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями с Новым годом, сообщили 28 декабря в пресс-службе президента Казахстана.

Казахстанский лидер пожелал своему коллеге крепкого здоровья и новых успехов, а народу Узбекистана — мира и процветания. Главы государств обсудили также развитие двусторонних отношений, отметив их поступательное развитие по широкому спектру вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил $2,217 млрд, что на 50,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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