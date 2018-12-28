ОАЭ открыли посольство в Сирии

Дамаск, , 08:07 — REGNUM Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вновь открыли посольство в Сирии спустя семь лет после начала здесь вооруженного конфликта, сообщает 28 декабря Al Jazeera.

Данный факт говорит о том, что власть президента Сирии Башара Асада упрочилась, и он восстановил контроль над большей частью территории страны. Прежде ОАЭ поддерживали оппозиционные партии.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.

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